Visite a exposição “Arte do Lixo” em Itacaré.

A exposição está sendo realizada no Clube Pirajá, Centro de Itacaré até o dia 30 de Janeiro no Clube Social Pirajá no Centro da cidade dás 10h às 22hs. São cerca de 100 obras com o tema “Arte do Lixo”, elaboradas a partir da reutilização de peças de Isopor descartadas.



Jagannath Ganpat Mistry nasceu na Índia e veio para o Brasil há 34 anos, morou inicialmente em São Paulo, depois em Itacaré onde vive desde 1990. Consciente e preocupado com toda problemática que envolve o meio ambiente, resolveu transformar material não reciclável, isopor, que leva aproximadamente oito anos para se decompor, em obras de arte.