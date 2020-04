Vídeo: Homem é preso em Salvador após destruir caixas eletrônicos com marretadas.

Um homem foi preso após destruir caixas eletrônicos com golpes de marreta no bairro de Caminho de Areia, em Salvador. O caso ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (13).



Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS foram acionados por testemunhas do ato de vandalismo e, no local, constataram que o homem danificou seis Ao chegarem ao local, os policiais identificaram que o homem danificou seis máquinas eletrônicas e, em seguida, fugiu para o bairro da Massaranduba.

Após rondas, ele foi encontrado junto com a marreta e levado à sede da Polícia Federal, onde foi informado o flagrante. Segundo a PF, a justiça federal informou não haver elementos suficientes para que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva e, por isso, o rapaz responderá em liberdade.

A Caixa Econômica Federal confirmou o ocorrido e informou por meio de nota que o ataque provocou “suspensão temporária do serviço de autoatendimento”. Acrescentou ainda que “a Caixa está contribuindo com as investigações, prestando irrestrita colaboração às autoridades policiais”. O prejuízo estimado não foi informado. (Correio24h)