Vídeo e fotos de possível chacina ocorrida em Itacaré é Fake News.

Em tempos das famosas “Fake News” a orientação que se dá para todos é a de desconfiar de tudo que receba sem uma fonte confiável! Por incrível que pareça, existem pessoas que se divertem criando áudios e informações mentirosas para assustar as pessoas, e o mais novo boato é de que uma chacina onde oito jovens foram cruelmente assassinados nas intermediações da Prainha em Itacaré, o vídeo e diversas fotos veem acompanhado por um áudio onde o autor fala que “o bicho pegou em Itacaré”, está circulando pelas redes sociais e pelos grupos de Whatsapp de Itacaré e região.

Na verdade, Itacaré vive um dos melhores momentos de sua história principalmente com as proximidades de um dos maiores e melhores Réveillons do pais, o réveillon N1, comercio aquecido, pousadas praticamente lotadas para o fim de ano e alta temporada.

Muita gente, entrou na onda do compartilhamento de informações, e esquece o mais importante, ou seja, checar a fonte, saber se realmente a notícia propagada é VERDADEIRA ou FALSA.

O Código Penal Brasileiro (CPB), em seus artigos 138 a 140, traz as figuras dos crimes de calúnia, injúria e difamação.

Muitas informações são compartilhadas de forma ingênua ou até mesmo por descaso, e em geral é após a divulgação por um perfil ou página mais acessada que a mentira ganha maiores proporções.

Propagar mentiras gera responsabilidades, inclusive no âmbito criminal, podendo, dependendo do caso, responder por INJÚRIA, DIFAMAÇÃO ou CALÚNIA, com penas que vão desde a detenção e multa, além da responsabilização civil, gerando indenizações por danos morais.

No Brasil, se uma pessoa compartilhar algo falso que prejudique a moral ou difame a honra de outra pessoa, segundo a LEI BRASILEIRA, esse CRIME DIGITAL será julgado a partir de LEIS que já existente para “Calúnia e Difamação”.