Vereador Val do Cacau oficializa afastamento e assume secretaria; Diego de Bidal assumirá vaga no legislativo.

O Vereador João de Oliveira, popular Val do Cacau, do Partido dos Trabalhadores – PT, oficializou nesta terça-feira (03), durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, o seu afastamento do mandato sem previsão de retorno.

O Suplente Diego Augusto Moraes Silva, popular Diego de Bidal do PT, que teve 225 votos na eleição de 2016, tomará posse como vereador na sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 10 de março, posse convocada pelo Presidente da Casa Legislativa, Lenoildo Ribeiro, popular Canelinha.

Val do Cacau assumirá a Secretaria de Governo, para reforçar as ações da gestão no distrito, povoados e Zona Rural. Ary Magalhães assumirá a Secretaria de Esporte, Cultura e Cidadania. (Itacaré Informa)