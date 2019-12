Verão Costa a Costa vai promover shows e competições esportivas em Itacaré.

Itacaré, Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, serão as primeiras cidades a receber o projeto Verão Costa a Costa do Governo do estado.

Competições esportivas na praia e apresentações artísticas depois. De graça. Isso lembra algo? Quem esteve em Salvador entre 2011 e 2014 possivelmente se recorda do “Verão Coca-Cola”, projeto patrocinado pelo governo do estado e pela empresa de refrigerante, que levava atrações musicais e modalidades esportivas para a Praia de Armação nos finais de semana. Esse modelo serviu de inspiração para um novo projeto, que será lançado na próxima quinta-feira (19), o “Verão Costa a Costa”.

Previsto para iniciar no dia 18 de janeiro e se estender durante todo o verão, o projeto vai percorrer oito municípios do litoral baiano, com futebol de praia, canoagem, futevôlei, vôlei de praia, surfe, esportes radicais e de aventura e outras atividades.

“Vai ser uma programação na qual vamos ter junto atividades esportivas, feira de artesanato e um show a partir das 17h até as 19h encerrando o evento do dia”, adianta o secretário de Esporte, Trabalho, Emprego e Renda do estado, Davidson Magalhães.

Com cerca de R$ 1,6 milhão de investimento, a iniciativa vai estrear na Costa das Baleias, em Alcobaça (18 e 19/01), e aí passa por Porto Seguro (1° e 02/02), na Costa do Descobrimento, Ilhéus (15 e 16/02) e Itacaré (07 e 08/03), na Costa do Cacau, Maraú (21 e 22/03) e Valença (04 e 05/04), na Costa do Dendê, e Lauro de Freitas (18 e 19/04) e Salvador (25 e 26/04), na Costa dos Coqueiros.

“Nosso objetivo é fortalecer essas atividades econômicas, quando nós estamos na alta estação, e criar eventos para os municípios, que nós sabemos as dificuldades. Promover o esporte e, ao mesmo tempo, integrar outra atividade da secretaria, que é o artesanato”, destaca o titular da pasta.

A ação é integrada à Secretaria de Turismo e à Bahiatursa, que é responsável pela contratação das atrações artísticas. Em contato com o Bahia Noticias, o órgão não informou se há artistas já confirmados ou em fase de negociação.

