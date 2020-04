Vacinação de idosos contra a gripe continua nas residências em Itacaré.

O trabalho de vacinação dos idosos contra a gripe nas residências continua sendo feito pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, evitando que os mais velhos saiam de suas casas por conta dos riscos de contraírem o coronavírus. Na semana passada foram vacinados centenas de idosos, dos mais diversos bairros da sede e dos distritos de Itacaré. E esta semana o trabalho continua, com a imunização em outras localidades.

Nesta quarta-feira (1º) o trabalho de imunização dos idosos está sendo feito no PSF 1, na Praça do Marimbondo, Baixa da Gia e no Porto de Trás. Também hoje estão sendo atendidos os idosos do PSF 2, Rua do Miranda, Travessas 1, 2 e 3 do Bairro Novo e Rua do Canal. Tem ainda o atendimento nesta quarta-feira no PSF 3, no bairro da Conchas do Mar, em Taboquinhas, no PSF Maria de Lourdes, e na Barreira Sanitária do quilômetro-06.

Na quinta-feira a vacinação dos idosos será no distrito de Água Fria e ainda no Campo Seco, na Rua da Graviola, Rua da Fonte e Casas Populares, além da Barreira Sanitária do quilômetro-06, onde o serviço permanece. A Secretaria Municipal de Saúde também fará esta semana a vacinação volante no bairro da Ribeirinha, Alto da Boa Vista e Ladeira Grande. Já na zona rural o serviço será iniciado na próxima semana, começando pelas regiões de divisas e adentrando pelas outras comunidades do município.

VOCÊ NÃO SE VACINOU? – A Secretaria de Saúde orienta que aqueles idosos que não estavam em suas residências no momento em que a equipe passou nas casas, para que procure a unidade de saúde mais próxima. A proposta é evitar as aglomerações. E para aqueles que tem dificuldades de locomoção podem solicitar que parentes comuniquem a situação nas unidades de saúde para que os profissionais possam fazer o agendamento.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a iniciativa de vacinar os idosos em suas residências tem como objetivo proteger contra a gripe e ao mesmo tempo evitar que eles se desloquem para as unidades de saúde, correndo riscos de contraírem o coronavírus. “É importante que todos permaneçam em casa e em especial os idosos, por esse motivo é que esse ano vamos fazer diferente, vacinando essas pessoas nas suas próprias residências, sem que precisem sair”, reafirmou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.