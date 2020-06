Vacinação contra gripe continua nos postos de saúde de Itacaré.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou para até o dia 30 de junho a campanha de vacinação contra a gripe Influenza. O objetivo é imunizar um número cada vez maior de pessoas contra a gripe. Em Itacaré a vacinação estará disponível na Unidade Básica de Saúde Otto Alencar, no centro da cidade, e nos postos de saúde dos bairros da Passagem e Santo Antônio. Já no distrito de Taboquinhas a vacinação estará sendo feita no Posto de Saúde Maria de Lourdes.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que é de fundamental importância que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que ainda não se imunizaram procurem as salas de vacinação do município. A prorrogação da campanha, segundo o prefeito, é mais uma oportunidade para que os públicos de todas as fases, que ainda não se vacinaram, possam procurar de forma organizada, sem aglomerações e nem filas, as unidades de saúde de Itacaré e de Taboquinhas. Ele ressalta que é preciso, no entanto, que as pessoas apontadas nos grupos prioritários se dirijam aos postos usando máscaras, álcool gel e sem aglomerações.

Desde o dia 23 de março que a Prefeitura de Itacaré vem realizando a campanha de vacinação contra a influenza, adotando não somente a imunização nas unidades de saúde, como também com o atendimento as residências, para evitar o deslocamento dos pacientes. Nesse período já foram imunizados no município milhares de idosos, profissionais de saúde, professores, profissionais da área de segurança, doentes crônicos, crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência.

Na zona rural as equipes volantes também realizaram o trabalho de imunização para todos os grupos prioritários, seguindo um cronograma de visitas que teve o objetivo de atingir todo o território do município. Iniciado o mês de abril, a vacinação na zona rural já realizou o trabalho de imunização em dezenas de regiões, começando pelas áreas limites de fronteiras de Itacaré com outros municípios, até chegar os locais mais próximos.

A secretária municipal de Saúde, Marília Almeida, explica que a vacina é importante para reduzir complicações e óbitos por influenza. Ela não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, vai auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, vai ajudar a reduzir a procura por serviços de saúde.