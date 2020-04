Uso de máscara passa a ser obrigatório em estabelecimentos comerciais em Itacaré.

Em decreto publicado desde o dia 09/04, a Prefeitura de Itacaré determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os estabelecimentos comerciais (públicos e privados) da cidade, que estão funcionando no momento. A medida preventiva vale para funcionários e clientes. A fiscalização e controle de entrada de pessoas nos estabelecimentos com máscara é de responsabilidade da instituição. O descumprimento das determinações poderá provocar a interdição e até a perda do alvará de funcionamento. O decreto é por tempo indeterminado.

Parágrafo único – Por este Programa Municipal, o Poder Público passa a recomendar que toda a população de Itacaré ao circular, por espaços abertos e fechados, públicos ou privados utilizem máscaras, mesmo que artesanais. Art. 2º – Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar seus colaboradores e clientes ao uso de máscaras, mesmo que artesanais.

§ 1º – Os estabelecimentos indicados no caput ficam obrigados a exigir o uso de

máscaras, mesmo que artesanais, de seus colaboradores e clientes no interior de seus

estabelecimentos, a partir do dia 09 de abril de 2020 e durante todo o período declarado

como de situação de emergência em saúde pública.

§ 2º – Os estabelecimentos serão fiscalizados acerca do atendimento da medida

prevista no caput deste artigo e, em caso de descumprimento serão advertidos por

escrito e havendo reincidência poderão vir a ter seu alvará de funcionamento cassado. Confira o decreto na íntegra. http://itacare.ba.io.org.br/diarioOficial/download/355/2196/0