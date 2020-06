Uruçuca: Prefeito vê risco em ações de Ilhéus e Itabuna e anuncia lockdown na cidade.

Prefeito da cidade com maior incidência de transmissão da Covid-19 na Bahia, Uruçuca, no sul do estado, Moacyr Leite Júnior teme pelo agravamento da situação caso ocorra logo a reabertura do comércio em Itabuna e Ilhéus. As duas cidades têm juntas quase mais de 1,6 mil casos de novo coronavírus, encabeçando os primeiros lugares no interior, 981 e 623 casos, respectivamente, conforme a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Leite Júnior chamou de temeridade a volta das atividades comerciais nas cidades vizinhas de maior porte. “Eu acho isso uma temeridade. Se o comércio começar a reabrir em Itabuna e Ilhéus, a tendência é que as pessoas que moram em Uruçuca vão para essas cidades fazer compras. Compra eletrodomésticos, celulares. Fatalmente a probabilidade de elas voltarem com coronavírus vai ser alta”, disse o prefeito em live do Bahia Notícias nesta quarta-feira (3).

Com toque de recolher já em vigor, das 20 às 5h, o município também terá lockdown – fechamento completo da cidade – a partir do dia 11. “Vamos fechar tudo. Vamos fiscaliza mais e multar”, declarou. Para Moacyr Leite Júnior, mesmo com os 12 óbitos registrados, há quem em Uruçuca não acredite na letalidade do vírus. “Infelizmente, essa é uma verdade. Mesmo com as 12 mortes, a pior situação no estado, as pessoas ainda não acreditam. Eu acho que só quando acontece com algum familiar, elas passam a acreditar”, avaliou. Acompanhe a entrevista no site Bahia Notícias