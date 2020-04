Uruçuca: Idosa morre com suspeita de Coronavírus.

Uma idosa de 63 anos, moradora de Uruçuca, faleceu nesta quarta-feira, 8, em um Hospital de Itabuna. A paciente estava sendo investigada para Covid-19 e tinha histórico de diabetes e outras patologias, o que agravou o quadro levando-a óbito. O resultado do exame para Covid-19 ainda não foi liberado. Por isso o caso ainda é tratado como suspeito. O Prefeito Moacyr Leite Junior, já determinou que todas as providências fossem tomadas no sentido de minimizar a dor dos familiares. (Informações: Políticos do Sul da Bahia)