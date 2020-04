UPA de Itacaré já está sendo equipada para receber suspeitos de coronavírus.

A Prefeitura de Itacaré, em parceria com o Governo do Estado da Bahia, já está realizando as obras de recuperação geral e instalação de equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica no quilômetro 07 da rodovia Itacaré-Camamu. A unidade deverá estar funcionando já nos próximos dias e vai contar com uma equipe de dois médicos de plantão 24 horas, além de enfermeiros, técnicos e toda uma equipe multidisciplinar para receber os casos suspeitos de coronavírus.

A UPA de Itacaré vai contar com ventiladores pulmonares e todos os equipamentos necessários para atender os pacientes em casos suspeitos do Covid-19, além de laboratório para testes rápido e exames. No total, serão cerca de 20 leitos, divididos para os pacientes do sexo masculino, feminino e pediatria. O espaço servirá não somente para realizar o atendimento, como também o internamento de pacientes em casos leves e intermediários da doença. Já os casos mais graves serão encaminhados para o Hospital São Lucas, em Itabuna, uma unidade regional de referência no tratamento da doença.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a orientação é que as obras sejam concluídas ainda esta semana, e para isso as equipes da Prefeitura trabalham diuturnamente nos serviços, aguardando somente os equipamentos que já estão sendo encaminhados pelo Governo da Bahia para equipar a UPA. De acordo com o prefeito, Itacaré não possui ainda casos de pacientes com o coronavírus e tem sido feitas uma série de ações para combater a doença, mas é preciso que a cidade esteja preparada para encaminhar esses suspeitos, caso haja a necessidade.

Como parte da reforma da UPA, a prefeitura de Itacaré realizou todo o serviço de recuperação da rede elétrica, deixando pronto para o funcionamento dos equipamentos, fez a instalação elétrica interna e externa, recuperação de todos os cômodos, com a pintura e revestimentos, substitui os equipamentos danificados e está preparando toda a parte externa para garantir o acesso dos pacientes. Equipes da limpeza pública também estão atuando no local para que tudo fique pronto mais breve possível e a unidade possa funcionar assim que os equipamentos sejam instalados.