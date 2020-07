Una: Prefeito vai distribuir Ivermectina para a população; nenhum estudo comprova eficiência do medicamento.

O prefeito de Una, Tiago Birschner, vai distribuir ivermectina para a população. O anúncio foi feito através de uma live e confirmada, nessa quarta-feira (08), em entrevista ao programa O Tabuleiro, na Ilhéus FM.

De acordo com o prefeito, o vermífugo será entregue, inicialmente, para contaminados pelo novo coronavírus e familares, além de profissionais de saúde e segurança. A previsão é que, em 3 ou 4 meses a ivermectina seja distribuída para todos os munícipes.

O uso da ivermectina tem gerado polêmica no Brasil. Apesar de nenhum estudo comprovar a eficiência na prevenção ao novo coronavírus, ele tem sido adotado em diversas cidades do país. Birschner acredita que o medicamento é seguro e sua intenção é tratar a população de “maneira precoce”. (Blog do Gusmão)