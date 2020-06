Una: Carro funciona sozinho na madrugada e assusta equipe da barreira.

Um caso inusitado foi registrado no distrito da Colônia de Una, onde um carro VW Saveiro, placa policial JQC-0033/Itabuna-BA, ligou o motor sozinho e colidiu contra uma coluna de cimento na varanda da residência.

Segundo a reportagem do Una News foi até o local do ocorrido e ouviu o proprietário do veiculo que detalhou o fato. “O carro não tem bateria, nem a polia do motor, nem a correia que gira o motor e funcionou sozinho. O que aconteceu é um mistério que deixou todos assustados, principalmente os funcionários da prefeitura que estavam trabalhando na barreira na madrugada do ocorrido”, relatou

O fato aconteceu na madrugada da última sexta-feira (19), por volta das 2h, em frente à barreira de prevenção ao Covid-19, na entrada do referido distrito, no município de Una, sul da Bahia.

Segundo informações de populares, assim que o carro ligou o motor, deu ré e em seguida foi pra frente em direção a casa causando o incidente. Fonte: Una News.