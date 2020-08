Um adeus diferente a 2020.

O Festival Virada Salvador, que se tornou uma tradição já incorporada ao calendário local, não vai acontecer no formato tradicional.

O governador Rui Costa voltou a falar sobre a suspensão das festas de Réveillon na Bahia. É uma medida esperada, dada a baixa possibilidade de uma vacina estar disponível e imunizando a população até o final de 2020. No entanto, até aqui, há mais debate sobre o Carnaval 2021 do que sobre outras festividades. É certo que os festivais vistos ao longo dos últimos anos não vão se repetir agora. Principalmente por termos muito pouco a celebrar diante das sucessivas “rasteiras” que o ano nos deu.

No máximo uma transmissão no formato da febre das lives, um modelo que rapidamente se esgotou, mas que pode servir de alento para a população que já se acostumou com a oferta de entretenimento nessa época do ano. Será mais um momento em que a economia soteropolitana – especialmente a informal – será duramente atingida pela pandemia do novo coronavírus.

Para além dos eventos organizados pelo poder público e também pela iniciativa privada, as festividades de final de ano serão, talvez, o maior desafio do ponto de vista de distanciamento social. É nessa época que muitas famílias se reúnem para celebrar a vida e pedir que o próximo ano seja melhor. Por mais que precisemos emanar vibrações positivas para que 2021 seja melhor – cruzemos os dedos -, sem a vacina é preciso manter o cuidado extremo para evitar que as reuniões familiares não gerem ondas de contaminação.

Voltando à questão levantada por Rui, é preciso programar desde agora como vai acontecer esse Réveillon diferente. Mesmo porque não vão faltar pessoas que se considerem “imunes” e esqueçam os protocolos de segurança durante o período. Se mesmo com o número de mortos não parando de crescer ainda existem negacionistas do coronavírus, como acreditar essa “negação” não vai se fortalecer durante o final do ano? Eu não apostaria contra isso.

Então, debater desde agora qual seria o cenário menos traumático para lidar com os festejos natalinos e de Réveillon é um bom caminho para evitar problemas quando chegar a hora. Até porque pessoas vão comemorar ter vencido a Covid-19, enquanto outras ainda estarão enlutadas com o adeus não dado a amigos e familiares.

