Uesc estrutura laboratório para realizar testes de Covid-19.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) já possui a tecnologia e laboratório para fazer os testes RT-PCR de detecção do novo coronavírus (Covid-19). Um grupo de professores da instituição estruturou um dos laboratórios de pesquisa para atender a todas as exigências de segurança para a realização de diagnóstico molecular da Covid-19. Conforme apurado pelo site Pimenta, a Uesc tem todos os equipamentos necessários. Agora, busca as contrapartidas para a compra dos kits (insumos) para fazer os exames RT-PCR. Com laboratório no sul da Bahia, os pacientes obteriam resultado destes exames de alta precisão em menor tempo. Hoje, a demora para divulgação de resultado chega a até 7 dias, apesar do aumento da capacidade do Laboratório Central (Lacen-BA em Salvador. Na última quinta (7), o reitor da Uesc, Alessandro Fernandes, assinou portaria criando comitê de adequação do Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular (Lafem) às normas do Lacen, da Secretaria de Saúde da Bahia. O comitê é coordenado pelo professor George Rego Albuquerque e tem ainda Ana Paula Melo Mariano, responsável técnica, Mylene de Melo Silva, gerente de laboratórios, e os docentes Bianca Mendes Maciel, Sandra Gadelha e Wilson Barros Luiz.(RBN)