Uesc aparece no ranking das melhores universidades do mundo.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) são as representantes da Bahia no ranking das melhores unidades do mundo da Times Higher Education (THE). O ranking foi divulgado nesta quarta (2) e a universidade sul-baiana aparece pela segunda vez entre as melhores, informa o site Pimenta. De todas as universidades nordestinas que conseguiram se posicionar no ranking, apenas a Uesc e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) são as estaduais incluídas. Em relação à colocação mundial, a Uesc conseguiu permanecer entre as 1001+. Em nota, a instituição observou que a posição de 2020 foi mantida, embora mais 130 universidades tenham aderido ao ranking, o que aumentou a concorrência. O THE leva em consideração cinco aspectos para ordenar as 1527 universidades no mundo: internacionalização em pessoal, estudantes e pesquisa; renda proveniente da indústria através de transferência de conhecimento; números de citações que os professores têm em trabalhos de outros autores; reputação e renda da pesquisa, bem como o volume de artigos dos professores; e o ambiente de aprendizagem.Este ano se destaca o número de artigos científicos de professores da Uesc publicados, bem como a citação deles em outros trabalhos, com o aumento de 13% e 29%, respectivamente. A perspectiva internacional também se sobressaiu, com um incremento de 8% em relação à nota recebida no ano anterior.(RBN).