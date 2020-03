UESC adia início de semestre letivo por causa do coronavírus.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com campi no sul da Bahia, anunciou, na noite desta quinta-feira (12), o adiamento do início do semestre letivo das turmas de graduação, por causa do coronavírus. Por meio de nota, a UESC informou que, apesar de não haver casos suspeitos na comunidade acadêmica, a decisão foi tomada com o objetivo de preparar ações de enfrentamento da crise. Com a medida adotada, as aulas que iniciariam no dia 16 de março, estão previstas para começar no dia 23. A UESC detalhou ainda que as demais atividades da Universidade permanecem em funcionamento dentro da normalidade.