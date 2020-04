Ubatã: Transmissão de coronavírus já é comunitária no município, diz Secretária.

A cidade de Ubatã, no sul da Bahia já registra primeiro caso de transmissão comunitária do novo coronavírus, de acordo informação da Secretária da Saúde, Barbara Santiago, divulgada na manhã desta quarta-feira (29), durante entrevista a Rádio Povo. A Secretária anunciou ainda que o total de casos da Covid-19 na cidade aumentou para 6, sendo que desses 4 estão curados e 2 ativos. A transmissão comunitária significa que a população ubatense pode estar transmitindo a doença dentro do próprio município, e não de pessoas que contraíram a doença em outra cidade, estado ou país e em seguida estiveram em Ubatã. Outros 5 seguem em investigação, segundo boletim epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira (28). “Agora passam a ser contágios múltiplos entre pessoas do próprio município, por isso aumenta ainda mais a importância do isolamento social”, ressaltou Barbara. Em tempo, já foram descartadas 17 notificações desde o surgimento da doença na cidade. (Garcia Jr/Ubatã Noticias)