Ubatã terá lockdown de três dias a partir da próxima segunda-feira (13).

O Secretário de Administração, Expedito Rigaud, anunciou, em entrevista a Rádio Povo nesta quinta-feira (09), que o “lockdown” em Ubatã terá duração de três dias, entre a próxima segunda-feira, 13 de julho, e quarta-feira, 15. Nesse período, todo o comércio do município permanecerá fechado, com exceção de farmácias e postos de combustíveis. O serviço de delivery também não poderá funcionar. Haverá ainda toque de recolher, que funcionará das 18h às 5h, momento em que as pessoas não poderão deixar suas residências.

O objetivo da iniciativa, conforme a gestão municipal, é achatar a curva de contaminação de covid-19 no município. Ainda de acordo com Expedito, o comércio reabre na próxima quinta-feira (16). Os serviços de caráter essencial – a partir de 16 de julho – devem funcionar até às 17h; e os serviços considerados de caráter não essencial funcionarão até às 13h.O Titular da Pasta de Administração ainda destacou que a partir da próxima quinta (16) o toque de recolher segue diariamente até o final do mês e acontecerá das 19h às 5h. Nesta sexta-feira (10) e sábado (11) os supermercados poderão funcionar até às 18h. *Com informações do Ubatã Notícias