Ubatã: Prefeita pode ter sido infectada pelo Coronavírus; exame já foi realizado.

A prefeita de Ubatã, Siméia Queiroz, pode ter sido infectada pelo Coronavírus. A confirmação foi feita via redes sociais pela própria gestora nesta quinta-feira (19). “Há alguns dias estive em Salvador cumprindo agenda da Prefeitura de Ubatã e mais recentemente passei a apresentar quadro sintomático de Coronavírus. Imediatamente acionamos a Secretaria de Saúde para a realização do exame para atestar ou não a existência do vírus e adotamos o isolamento domiciliar para proteger nossa família, os amigos, a nossa comunidade. Informaremos a todos sobre o resultado do exame. Agiremos com transparência e responsabilidade. Gostaria de pedir orações aos amigos. Que Deus nos abençoe”, anotou Siméia, que em contato com o Ubatã Notícias acrescentou que as pessoas que tiveram contato próximo com ela nos últimos dias estão sendo monitoradas pelo serviço de saúde. (Ubatã Notícias)