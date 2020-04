Ubatã: Em Ato em frente a Fórum, comerciantes pedem reabertura do comércio.

Dezenas de comerciantes vinculados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ubatã e à Associação comercial empresarial e serviço de Ubatã (ACESU) realizaram, no final da manhã desta quarta-feira (22), um ato em frente ao Fórum Clériston Andrade solicitando a retomada do funcionamento dos estabelecimentos que prestam servicos de caráter não essencial. O Ato, que contou com a utilização de carro de som, ocorre após o Ministério Público (MP) encaminhar ofício à gestão municipal solicitando informações sobre o funcionamento desse tipo de serviço.

Além do ato, os comerciantes protocolaram, via canal online, um Ofício solicitando ao Ministério Público o funcionamento dos comércios vistos como de natureza não essencial. No texto, CDL e ACESU solicitam a retomada dos serviços e propõem algumas medidas, a exemplo de uso obrigatório de máscaras por funcionários e clientes, limite de horário de funcionamento, limitação quantidade de pessoas nos estabelecimentos, higienização constante de equipamentos e espaços.

O texto do ofício lembra também o difícil momento vivido no país por conta da pandemia, o que coloca a vida das pessoas em risco, mas ressalta que a condição dos comerciantes que prestam serviços não essenciais é de certa forma desesperadora, pois a situação tem tirado deles a condição de sobreviver, de sustentar suas famílias e de manter empregos. Ofícios também foram protocolados na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Ubatã. O Ministério Público ainda não se manifestou. (Ubatã Notícias)