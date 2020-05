Ubaitaba registra mais seis novos casos de Covid-19.

Mais seis casos suspeitos testaram positivo para (COVID-19).

A Secretaria Municipal de Saúde, informa a comunidade que a vigilância epidemiológica, foi comunicada de um paciente que realizou um teste para covid-19 em um laboratório particular, conveniado da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, apresentou resultado positivo. Imediatamente todos os seus contatos diretos foram testados e 05 deles apresentaram resultado positivo através do Teste Rápido (TR).

Com mais esses seis casos positivos, Ubaitaba hoje possui 12 casos positivos, sendo 05 curados e 01 paciente que veio infelizmente a óbito, 06 suspeitos e já soma 25 negativos. Todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas pelo comitê de enfrentamento do coronavírus. Não pode-se isentar a responsabilidade social, por isso, faça sua parte, siga as recomendações preventivas das autoridades de saúde. Em caso de suspeita ou denúncias ligue:98141-9863. (Secom Ubaitaba).