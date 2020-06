Ubaitaba registra duas mortes suspeitas por COVID-19.

A Prefeitura de Ubaitaba informou através de suas redes sociais na noite desta terça-feira, 2, o falecimento de duas pessoas de Ubaitaba com suspeita de covid19.

A Secretaria de Saúde de Ubaitaba divulgou nesta terça-feira (02), que recebeu duas notificações de dois pacientes que foram a óbito e são suspeitos de covid-19. O Núcleo Regional Sul informou que um paciente que era residente do município foi a óbito no Hospital de base de Itabuna, após ter sido encaminhado pelo Hospital São Vicente de Paulo. O segundo paciente faleceu no Hospital São Vicente de Paulo, e o mesmo notificou a Vigilância Epidemiológica. Em ambos os casos suspeitos, foi coletado o RT-PCR e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).

A Vigilância em Saúde do Município já localizou os contatos diretos e fez as recomendações indicadas pelo Ministério da Saúde em casos de suspeita de óbito por Covid-19. A Secretaria informa que assim que os resultados do exames ficarem prontos serão divulgados nas redes sociais oficiais da prefeitura.(Ubaitaba.com)