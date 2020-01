Com a doação do Container pela Equipe do Réveillon N1, visitantes e turistas contam agora um Centro de Atendimento ao Turista provisoriamente neste verão em frente ao Hotel Ecoporan.Breve será colocado na Praça da Mangueira, com atendimento ao público em parceria com as alunos estagiários do Curso de Gestão de Turismo do IFBaiano. Horário de funcionamento, todos os dias, das 09h às 21h. A iniciativa da secretaria de Turismo de Itacaré, vem recebendo muitos elogios de turistas e visitantes.