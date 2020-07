Tubarão de 300 kg é encontrado morto em praia de Ituberá.

Um tubarão da espécie lixa foi encontrado morto no litoral de Ituberá, no Baixo Sul baiano, e teve a carne repartida por pescadores. As imagens do animal viralizaram neste domingo (19). Segundo o G1, o tubarão foi visto na região da Barra de Serinhaém. Na ocasião, moradores sem máscaras se aglomeravam na praia puxando o peixe já morto.

Conforme a secretaria de Meio Ambiente do município, é comum a aparição de tubarões no local nesta época do ano, devido ao período de reprodução deles. A secretaria informou ainda que os pescadores não planejavam capturar o animal e acabaram levando ele na rede. O animal pesava cerca de 300 quilos. O comprimento do peixe não foi informado. (BN)