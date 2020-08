Tremor na Bahia foi de 4,6 de magnitude e teve origem em Mutuípe, diz sismólogo da UFRN.

O tremor de terra registrado na manhã desse domingo (30) em grande parte da Bahia, incluindo Itacaré foi de 4,6 de magnitude e teve origem na região de Mutuípe, no vale do Jiquiriçá. Ao site G1, o sismólogo Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) explicou: “A gente fez uma análise preliminar e esse evento maior foi registrado pela rede mundial, foi de magnitude 4,6, a 6 km a sul para sudoeste de Mutuípe (…) Ele foi registrado em todas as estações da rede sismográfica brasileira, que a gente tem financiada pelo Serviço Geológico Brasileiro”. No ano passado essa região no entorno de Mutuípe também registrou um abalo sísmico.

Ainda não há detalhes do que causou os tremores desse domingo. No site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), constam dois registros de terremotos nas regiões de Amargosa e São Miguel das Matas, com magnitudes de 4,2 e 3,7 respectivamente.

Outros tremores na Bahia esse ano

Há cerca de 10 dias, moradores de Cachoeira, que também fica no recôncavo baiano, também relataram tremores de terra. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) informou que o fenômeno ocorreu na cidade de São Félix, vizinha a Cachoeira, e teve magnitude de 1.6 mR.

No mês de julho, um terremoto de 3,5 de magnitude foi registrado na região do litoral sul da Bahia. O tremor aconteceu na altura da cidade de Ilhéus e também foi registrado por sismólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que fazem o monitoramento.(Giro Ipiaú)