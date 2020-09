TRE torna prefeito de Itabuna apto a candidatar-se à reeleição.

Nesta quarta-feira (02), o desembargador e vice-presidente e corregedor do TRE-BA, Roberto Maynard Frank, deferiu um pedido da defesa do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, em que autoriza a filiação partidária do líder do executivo itabunense. As informações são do blog Políticos do Sul da Bahia. Com a decisão, Fernando está apto para filiar-se ao PTC, em caráter retroativo, podendo ser candidato a reeleição. Ainda de acordo com o blog, em virtude de uma decisão transitada e julgada, Fernando teve, à princípio, sua filiação negada pelo TRE, mas ele conseguiu suspender a condenação e logo depois entrou com um recurso na justiça eleitoral.(Giro Ipiaú).