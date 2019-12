Tradição, devoção, alegria e fé na lavagem das escadarias em Itacaré.

Pelo segundo ano consecutivo Itacaré realizou a Lavagem das Escadarias da Igreja de São Miguel Arcanjo, um evento cultural, turístico, religioso e folclórico que reuniu centenas de itacareenses e turistas. O objetivo foi manter a tradição da cidade, promover lazer e entretenimento para os moradores e turistas e saudar o novo ano com energias positivas de fé, força, alegria e vitórias. A realização foi do Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, com o apoio da Prefeitura de Itacaré.

Logo cedo as baianas caracterizadas, com suas vassouras, jarros, flores e perfumes se reuniram na Praça do Canhão. Em seguida o cortejo saiu pela orla de Itacaré, puxado por uma banda de sopro e percussão, atraindo itacareenses e turistas. O encerramento foi em frente à igreja matriz de São Miguel Arcanjo, onde aconteceu a lavagem das escadarias, com direito a carro pipa, alegria e muita animação. Na lavagem os moradores e visitantes se uniram numa grande corrente de fé.

A presidente do Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, Diana Quadros, informou que o evento cumpriu o objetivo principal que foi transformar a festa numa tradição para mostrar a cultura da cidade, as manifestações folclóricas, os ritmos, as cores, a arte e as belezas da Bahia. E mais uma vez Itacaré fez uma grande festa unindo a todos, itacareenses e turistas, consolidando a lavagem das escadarias da Igreja de São Miguel Arcanjo como mais uma tradição que deverá ser incluída no calendário de eventos da cidade.