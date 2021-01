Toma posse o prefeito, vice e vereadores de Itacaré.

Tomou posse na tarde desta sexta-feira(1º), na Câmara Municipal de Itacaré, o prefeito Antônio de Anízio, o vice Genilson Souza e os 11 vereadores eleitos para o quadriênio de 2021 a 2024. São eles; Renilson de Milton Ramos, Lenoildo Ribeiro (Canelinha) Djones Santos, Givaldo da Ambulância, Rodolfo Barros, Biro do Fojo, Miguel da Matinha, Ricardo da Saúde, Pedrão, Diego de Bidal e Roberto do Smart.



Durante a solenidade de posse, transmitida ao vivo pelas redes sociais e a Itacaré FM, e seguindo todos os protocolos sanitários, o prefeito Antônio de Anízio falou do trabalho realizado nos últimos quatro anos, recebendo a aprovação da comunidade, o que somente faz aumentar a responsabilidade da gestão para os próximos quatro anos.

Ele destacou que uma das prioridade dos próximos quatro anos será cuidar ainda mais da população, num trabalho voltado para o social, mais humanizado e olhando cada vez mais para o bem-estar do cidadão, criando novas oportunidades para os jovens e com um olhar especial para as crianças e os idosos.

O vice-prefeito Genilson Souza agradeceu a todos pela votação e fez questão de realçar o trabalho realizado pela gestão, sob a liderança do prefeito Antônio de Anízio, que tem promovido importantes mudanças e avanços no município, trazendo mais desenvolvimento e oportunidades para todos. Também falou sobre a importância da política na garantia de oportunidades para todos, citando como exemplo a eleição de uma Câmara de Vereadores representada pelos mais diversos setores da comunidade, principalmente as minorias e o povo mais simples e humilde do município.