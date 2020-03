Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, são diagnosticados com coronavírus na Austrália.

Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Eles estavam na Austrália para as gravações de um filme, ainda sem nome, sobre Elvis Presley. O próprio ator confirmou a notícia em seu perfil no Twitter nesta quarta-feira (11). Tanto ele quanto Wilson têm 63 anos de idade.

“Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo”, escreveu Hanks.

“Bem, o que fazer a seguir? Os oficiais médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer além de enfrentar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!”

O estúdio que realiza o filme, Warner Bros., confirmou em comunicado que uma pessoa da equipe está com o COVID-19, sem dar nomes.

A empresa afirma que trabalha com as autoridades australianas, mas não anunciou se planeja adiar as gravações da produção, dirigida por Baz Luhrmann (“O grande Gatsby”).

Também nesta quarta, a Warner Bros. Television suspendeu a gravação da quarta temporada de “Riverdade” depois que um membro da equipe teve contato com uma pessoa com a nova forma do vírus.

Festivais, shows, estreias de filmes e até desfiles, como a E3 e o Coachella, foram suspensos ou tiveram mudanças de datas nos últimos meses para evitar aglomerações de pessoas, uma das principais medidas para conter o aumento da pandemia do novo coronavírus.