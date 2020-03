Toca da Empada é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

A Toca da Empada é mais uma grande que empresa apoia e patrocina e apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Transformando a seu almoço em um momento prazeroso através de seu marmitex com comida fresca, deliciosa e estilosa diariamente, com a entrega mais rápida de Itacaré no conforto e sossego de sua casa, além de tantas outras delícias no seu dia dia. Toca da Empada seu Delivery mais completo!

Disk entrega:

WhatsApp: (73) 9 98125439

Siga-nos no Instagram @tocadaempadaitacare