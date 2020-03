TC Supermercado e Distribuidora é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Com mais de 11 anos de comércio, o TC Supermercado e distribuidora é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na Quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Com duas lojas e 11 anos acreditando em Itacaré, o TC Supermercado e Distribuidora de Bebidas e Gás, você encontra grande variedade em gênero alimentícios, frios, enlatados, produtos de limpeza, bebidas, gás de cozinha, perfumaria e beleza e muito mais. E o melhor, com profissionais qualificados para melhor te atender. Além de boas ofertas, preços competitivos e ótimas formas de pagamento. Visite-nos!

Endereço loja 1

Rua São Miguel, nº 50, Bairro São Miguel. Disk entrega 3251-2957 // 99909-6565 WhatApp.

Endereço loja 2

Rua Joaquim Vieira, nº 186, Centro. Disk entrega: 3251-2432 // 99827-2121