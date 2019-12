Tartaruga é encontrada morta em Serra Grande; já são 167 na Bahia.

Duas tartarugas foram encontradas mortas na praia do Sargi em de Serra Grande, município de Uruçuca e Porto Seguro, na região sul da Bahia. Com isso, já chega a 168 o número de animais mortas na região em 2019.

Uma tartaruga juvenil foi achada morta em uma praia do Sargi em Serra Grande, município de Uruçuca, nesta última sexta-feira (27). De acordo com o projeto (A)mar, que monitora os animais na região, a tartaruga foi achada na praia do Sargi. Ela era da espécie verde e tinha 46 centímetros de casco. Ainda segundo o projeto, no animal tinha marcas de rede de pesca. A suspeita é que a tartaruga tenha morrido afogada. Com esse, chega a 167 o número de tartarugas mortas no litoral sul da Bahia esse ano, um aumento de cerca de 25% em relação ao ano de 2018. A preocupação do projeto com o crescimento nos números de encalhes e mortes é que o pico de desova é entre janeiro e março. (G1)