Taboquinhas mantém a tradição da Cavalgada com alerta contra o Covid-19.

Manter a tradição religiosa, beneficente, solidária e cultural de um dos festejos que já viraram marca do distrito de Taboquinhas e ao mesmo tempo conscientizar a população para a importância de se proteger contra o coronavirus. Foi com esse propósito que a Paróquia de São Miguel Arcanjo, em parceria com a Prefeitura de Itacaré, realizou neste domingo, dia 26, a V Cavalgada em Louvor ao Bom Jesus de Taboquinhas, que esse ano teve uma preocupação especial com o combate ao Covid-19.

As atividades começam às 10 horas da manhã com a missa solene na Igreja do Bom Jesus, observando o limite de participantes, o uso de máscaras e o distanciamento entre os fiéis. Logo depois foi a vez da benção dos cavaleiros e amazonas. Esse ano somente 10 cavaleiros participaram da caminhada, para evitar aglomerações, todos usando máscaras e álcool em gel.

Na frente da caminhada foi colocado um carro de som com a imagem de Bom Jesus vestido num jaleco branco simbolizando os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o Covid–19. Durante o percurso foram distribuídas máscaras e mensagens alertando a comunidade sobre a importância de todos se protegerem contra o coronavírus.

E como manda a tradição, a emoção tomou conta dos fiéis no Momento Mariano. A festa continuou no início da noite com a “Live Solidária” com a apresentação da Banda Amassa e a participação de cantores das paróquias de Rua de Palha e Água Fria. O objetivo foi arrecadar doações que serão destinados para famílias ou instituições carentes do município, ajudar um jovem do Ensino Médio para realizar uma cirurgia e ainda aquisição de materiais para a Igreja do Bom Jesus de Taboquinhas.

HISTÓRIA – A Cavalgada do Bom Jesus de Taboquinhas é uma manifestação cultural, um evento beneficente, religioso e festivo que já faz parte do calendário de festas do município. A iniciativa da cavalgada foi da moradora de Taboquinhas Elzilásia Oliveira, popularmente conhecida como Dona Elzír, e tinha como objetivo inicial arrecadar fundos para ajudar na conclusão e ou acabamento da construção da Casa Paroquial da Igreja de Bom Jesus de Taboquinhas.

E como manda a tradição, o evento é realizado todo ano, na 4ª semana do mês de julho. Além de abrir os festejos do novenário do padroeiro Bom Jesus de Taboquinhas, a Cavalgada visa ser também uma festividade cultural e tradicional do distrito, que conta com uma população rural amante da montaria. O projeto tem uma programação religiosa, homenagens e várias atrações musicais. E esse ano tem uma proposta de conscientizar a todos para que usem máscaras e fiquem em casa para evitar e combater o coronavírus.