Taboquinhas: Dependente química é encaminhada a tratamento.

Ter uma nova oportunidade de vida social, um ambiente familiar saudável, longe das drogas e pronta para retornar às atividades profissionais. Esse é sonho da dona de casa Maria Vieira Lima, mais conhecida como Pretinha, de 41 anos, moradora do distrito de Taboquinhas, em Itacaré, que é usuária de drogas, vítima de maus tratos e humilhação e que alegar sofrer agressões nas ruas.

Pensando em garantir essa oportunidade foi que o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e o vereador Seu Luiz orientaram a equipe de Saúde para encaminhar esta semana a dona de casa Pretinha para um tratamento na Fundação Dr. Jesus, do Pastor Sargento Isidório, na cidade de Candeias. O objetivo é que ela passe por tratamento, apoio psicológico e também aprenda a exercer atividades profissionais, com oficinas de aprimoramento.

A iniciativa de levar a paciente foi com base em um pedido emocionado de Pretinha, que solicitou ajuda para vencer o vício do álcool, das demais drogas e também das humilhações que vinha sofrendo. Para ela, a ida para o centro de Tratamento Fundação Dr. Jesus significa uma oportunidade de uma nova vida. “Sou doente, preciso de ajuda, me ajudem, me socorram, por favor”, solicitou Pretinha em um vídeo emocionado onde reconhece os vícios e dependências químicas.

Com o apoio da Prefeitura de Itacaré, o vereador Seu Luiz encaminhou a dona de casa para a Fundação, que de imediato já iniciou o tratamento. No local Pretinha vai participar de cursos profissionalizantes na Escola de Culinária, Forno e Fogão e Curso de Panificação. A expectativa é que ela aprenda uma profissão para ocupar o tempo e desenvolver uma atividade econômica para garantir o sustento da família. E mesmo distante da família, Pretinha se mostrou determinada, pronta para uma nova caminhada, com mais alegria, longe das drogas e das humilhações e disposta a resgatar o respeito de todos.