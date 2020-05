É com muito pesar que informamos nesta sexta-feira (15), o falecimento da professora Maria Janete Carvalho, esposa do Pr. Romualdo Carvalho, e mãe do Pr. Mateus Carvalho.

Nossos sinceros sentimentos a toda família. Janete era muito querida em Taboquinhas e deixa um grande legado como professora, pastora e mãe.Que Deus conforte os corações de todos os famíliares e de toda a igreja!!