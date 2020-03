Sucesso Total: Projeto Costa a Costa em Itacaré reuniu esportes, shows, arte e muita alegria.

Um dos maiores projetos esportivos da Bahia chegou Itacaré neste final de semana trazendo uma série de novidades nas mais diversas modalidades, além de shows com grandes nomes da música brasileira. Assim foi a quarta edição do Projeto Verão Costa a Costa em Itacaré, realizado nos dias 07 e 08 de março, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, que teve o objetivo de interiorizar as políticas públicas de fomento do esporte, lazer e entretenimento.

O evento contou com a participação de atletas e equipes das mais diversas modalidades e de vários estados brasileiros que disputaram títulos do Campeonato Brasileiro de Surf, provas de canoagem, stand up, futevôlei e beach soccer. Tudo isso com shows de grandes artistas baianos, apresentações culturais, palestras, exposições, artesanato, oficinas e ainda muita diversão em equipamentos de esportes radicais e aventuras, como a parede de escalada, full pipe, giromaster, arvorismo e bungee trampolim. E no palco a alegria ficou por conta das atrações como as bandas Filhos de Jorge, Júnior Santê, no sábado, e as bandas Afrodisíaco com Pierre Onasis e Os Barões.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, visitou o espaço do Projeto Verão Costa a Costa, acompanhado do secretário estadual do Trabalho, Emprego e Esportes, Davidson Magalhães, da deputada Federal Alice Portugal (PCdoB) e da equipe da SUDESB. Na oportunidade, Antônio de Anízio destacou a importância do evento para a cidade como forma de valorizar o esporte, incrementar o turismo e movimentar a economia de Itacaré, além de divulgar a arte, a cultura e o artesanato do município.

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Bahiatursa, a parceria da Prefeitura de Itacaré e o patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (UNISPORT), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (FEBERA) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE). O projeto conta, ainda, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).