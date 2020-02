Social escolhe a Rainha e o Rei Momo do Carnaval de Itacaré.

O carnaval de Itacaré ganha muito mais cor, mais alegria, interação e inclusão como o Carna Social, um bloco formado por crianças, adolescentes, jovens e idosos que participam dos programas sociais desenvolvidos no município. O bloco desfilará na tarde do dia 21 de fevereiro, com a concentração às 14 horas em frente ao Cras. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o apoio do Conselho Tutelar e dos programas sociais Creas, Creas, PETI, Bolsa Família e Primeira Infância SUAS.

E esse ano o bloco trouxe uma novidade, a escolha do Rei Momo e a Rainha do Carnaval. A escolha aconteceu na última-terça, num clima de muita alegria e descontração, tendo sido eleitos para Rainha do Carnaval Josete dos Santos Gonzaga, beneficiaria do BPC, e como Rei Momo Willian Cadinho, servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os dois vão abrir simbolicamente o Carnaval 2020 de Itacaré.

A secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Novaes, explica que todos os anos tornou- se tradição antes de iniciar os festejos de carnaval, sair nas ruas da cidade o bloco do Carnasocial trazendo temas das diversas expressões da questão social. “Este ano o tema é Direitos Sociais, Cultura e Meio Ambiente, motivo pelo qual foi promovido o concurso, pois com ele resgata cultura do Rei Momo que faz a abertura dos festejos junto com a Rainha”, complementou.

As inscrições para participar do bloco Carna Social já estão abertas e podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na Rua Nova, próximo à Loja Facilita Construir. De acordo com os organizadores, o objetivo é resgatar a cultura dos antigos carnavais e envolver todas as pessoas que participam dos programas sociais desenvolvidos em Itacaré.

A concentração será às 14 horas em frente ao Cras e às 16 horas começa o desfile pelas ruas, levando alegria, animação, tradição e mensagens positivas para a comunidade. Tudo isso com muita descontração e criatividade. As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social já estão coletando materiais para a confecção de fantasias para os participantes do bloco. A proposta é mostrar que desse material reciclado podem ser feitas bonitas fantasias e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente.