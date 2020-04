Social de Itacaré orienta para aguardar em casa divulgação do aplicativo do auxílio.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itacaré informa aos beneficiários do programa de auxílio emergencial de R$600,00, que próxima terça-feira (7) será disponibilizado pelo Governo Federal um aplicativo, em parceria com a Caixa Econômica Federal, para permitir que todos as pessoas que se enquadrem nos critérios da lei possam se cadastrar e se habilitar para receber o recurso. Mas atenção, é preciso que todos aguardem em casa a divulgação desse aplicativo, acompanhando pela imprensa e redes sociais todos os detalhes de como se cadastrar sem sair de suas residências.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Novaes, os beneficiários não precisam nesse momento se dirigir para a secretaria para fazer qualquer cadastro, pois tudo será amplamente divulgado, com o passo a passo, pelo Governo Federal. Também orienta que os beneficiários não respondam a nenhum site, não faça nenhum cadastro até terça-feira, pois será divulgado o horário de início do cadastramento online. Ela explica que a procura das pessoas por cadastramento presencial nesse momento só vai aumentar os ricos de contaminação com o coronavírus.

O programa de auxílio emergencial de R$600,00 é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, frisou que há dois pilares muito importantes neste programa – a segurança e agilidade – para garantir que os recursos cheguem aos que realmente precisam no menor espaço de tempo.

O aplicativo será simplificado e totalmente gratuito para permitir que, em torno de 48 horas após seu cadastramento, aqueles que cumprirem os requisitos legais tenham o recurso creditado em suas contas. A ação será feita em etapas e a Caixa deverá iniciar a primeira onda de pagamentos, já nesta semana, contemplando os trabalhadores que estão no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), que cumprem os requisitos e têm conta corrente ou poupança no banco.

Para aqueles que estão no CadÚnico e recebem o Bolsa Família, a avaliação de perfil será automática. Quem tiver o direito receberá o crédito do auxílio emergencial no mesmo calendário do benefício regular. Entre os beneficiários do Bolsa Família, há famílias que receberão R$600, R$1200 ou R$1800 a partir do dia 16 de abril, pelos próximos três meses, sem falhas, conforme o calendário regular do programa.

Para os trabalhadores que se enquadram na lei e que estão fora do CadÚnico, a Caixa divulgará também na próxima semana os canais de cadastramento e as datas de pagamento. De acordo com o presidente instituição, Pedro Guimarães, “para auxiliar na ação de pagamentos do Governo, a Caixa, banco de todos os brasileiros, especialmente dos mais humildes, vai disponibilizar conta digital sem custo para os trabalhadores”.

Segundo ele, o cronograma a ser divulgado deverá garantir que todos recebam seus recursos de forma segura, organizada e transparente, com o auxílio de aplicativo que poderá ser baixado em qualquer tipo de celular, além de site na internet e central de atendimento aos trabalhadores informais.