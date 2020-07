Sobe para 425 o número de casos de Covid-19 em Camamu.

A prefeitura de Camamu, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que hoje segunda-feira (13/07), foram realizados 59 testes rápidos, sendo 31 positivos e 28 testes negativos para o Covid-19. Dos positivos temos:

22 casos da sede;

02 casos do Acaraí;

01 caso da Boca do Rio;

02 casos da Tabela;

04 casos do Travessão.

Foram coletados 06 exames de PCR para o LACEN, aos quais aguardamos os resultados. Contabilizamos mais 33 pacientes curados, totalizando 130 pacientes recuperados. (ASCOM CAMAMU)