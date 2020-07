Sobe para 38 o número de casos confirmados de Covid-19 em Maraú.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje, dia 03/07, seis novos casos positivos para COVID-19 de residentes no distrito de Ibiaçú, na zona rural. Foram notificados também, mais seis casos suspeitos de coronavírus sendo, 1 no Tabuleiro, 1 em Barra Grande, 1 em Piabanha, 1 em Tremembé, 1 na sede e 1 em Taipu de Dentro.

A Secretaria de Saúde também confirmou mais duas altas de pacientes por cura na sede do município. Dois casos foram descartados na sede e um no povoado do Campinho.

Até a presente data, Maraú contabiliza, 38 casos confirmados, 26 pacientes curados, 10 ativos, 02 óbitos, 16 suspeitos, 13 aguardando resultado e 44 casos negativos. Disk Covid (73) 9 9965-9338 – (73) 9 9836-5649.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas para evitar a disseminação da COVID-19, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e se mantendo em domicílio sempre que possível.Fonte:ASCOM – Prefeitura de Maraú