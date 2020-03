Sobe para 28 número de casos confirmados do coronavírus na Bahia.

Doze novos casos foram registrados nesta quarta: dois durante a manhã e outros dez durante a noite. Informações foram divulgadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou o 10 novos casos de contaminação por coronavírus no estado na noite desta quarta-feira (18). Com isso, o total vai para 28 registros de pacientes contaminados pela Covid-19.

Dos dez novos casos, oito são residentes de Salvador e dois em Porto Seguro. De acordo com a Sesab, as vigilâncias municipais investigam o histórico dos pacientes, para verificar a origem da contaminação e se há ou não transmissão comunitária nas cidades.

No total, a Bahia registrou 747 casos suspeitos de Covid-19 (coronavírus), de janeiro até a noite desta quarta-feira. Desse total, além dos 28 confirmados, 335 aguardam análise laboratorial e 384 foram descartados.

O diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

Casos confirmados

1) Mulher de 34 anos, de Feira de Santana, contaminada após retornar da Itália, com passagens por Milão e Roma, em 25 de fevereiro;

2) Mulher de 42 anos, de Feira de Santana, trabalhadora doméstica que teve contato com a mulher de 34 anos;

3) Idosa de 68 anos, de Feira de Santana, mãe da mulher de 42, que teve contato domiciliar com a 2ª paciente;

4) Idoso de 73 anos, também de Feira de Santana, marido da mãe da trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com as 2ª e 3ª pacientes;

5) Mulher de 52 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Espanha;

6) Criança de 11 anos, de Salvador, filha da mulher de 52 anos, que também fez viagem recente à Espanha;

7) Idoso de 72 anos, de Salvador, que fez viagem recente para a Itália;

8) Homem de 49 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Alemanha e Espanha;

9) Mulher de 50 anos, de Feira de Santana, que fez viagem recente aos Estados Unidos;

10) Homem de 43 anos, de Porto Seguro, que foi contaminado durante festa casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré;

11) Mulher de 35 anos, de Porto Seguro, que teve passagem pelos Estados Unidos Da América;

12) Mulher, de 42 anos, de Porto Seguro, que teve contato com um paciente contaminado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré;

13) Homem de 42 anos, de Prado, que teve passagem por Milão e Londres;

14) Idoso de 72 anos, de Salvador, com histórico recente de viagem para São Paulo.

15) Homem de 50 anos, de Salvador, internado em hospital particular;

16) Idoso de 60 anos, de Salvador, internado em hospital particular.

17) Homem, que é médico, e foi infectado quando atendia um dos primeiros pacientes contaminados com a Covid-19.

18) Mulher de 71 anos, de Salvador, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal, que segue internada e evoluindo bem;

19) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

20) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

21) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

22) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

23) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

24) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

25) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

26) Paciente residente em Salvador, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

27) Paciente residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

28) Paciente residente em Porto Seguro, sem idade, gênero e meio de transmissão divulgados;

Fonte: G1/Ba