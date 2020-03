Sobe para 10 nº de casos confirmados do coronavírus na Bahia; ao todo são 587 suspeitos.

Atualização foi feita nesta segunda-feira (16). Décimo paciente é homem de 43 anos, de Porto Seguro; ele trabalha na casa de uma das pessoas que estava no casamento realizado em Itacaré.

O paciente é um homem de 43 anos, de Porto Seguro, no sul do estado. Ele que trabalha na casa de uma das pessoas que estava no casamento realizado em Itacaré. Essa pessoa, que não é da Bahia, também teve o diagnóstico positivo para a Covid-19.

Ainda segundo a Sesab, o paciente de Porto Seguro está assintomático. A secretaria não detalhou se ele está em isolamento domiciliar.

Dos casos registrados na Bahia, até esta segunda-feira (16), cinco foram na cidade de Feira de Santana, quatro na capital e um em Porto Seguro.

A primeira paciente infectada no estado foi liberada de isolamento domiciliar, na sexta-feira (13). Ela passou por um novo exame do coronavírus, e o resultado deu negativo para o vírus.

Casos confirmados

Até esta segunda-feira, os casos confirmados na Bahia são:

Mulher de 34 anos, de Feira de Santana, contaminada após retornar da Itália, com passagens por Milão e Roma, em 25 de fevereiro;



1) Mulher de 42 anos, de Feira de Santana, trabalhadora doméstica que teve contato com a mulher de 34 anos;

2) Idosa de 68 anos, de Feira de Santana, mãe da mulher de 42, que teve contato domiciliar com a 2ª paciente;

3) Idoso de 73 anos, também de Feira de Santana, marido da mãe da trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com as 2ª e 3ª pacientes;

4) Mulher de 52 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Espanha;

5) Criança de 11 anos, de Salvador, filha da mulher de 52 anos, que também fez viagem recente à Espanha;

6) Idoso de 72 anos, de Salvador, que fez viagem recente para a Itália;

7) Homem de 49 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Alemanha e Espanha;

8) Mulher de 50 anos, de Feira de Santana, que fez viagem recente aos Estados Unidos;

9) Homem de 53 anos, de Porto Seguro, que foi contaminado durante festa em Itacaré.

10) Homem de 43 anos, de Porto Seguro. Ele que trabalha na casa de uma das pessoas que estava no casamento realizado em Itacaré.

Notificações

A Bahia registrou 587 casos suspeitos de Covid-19 (coronavírus), de janeiro até as 17h de segunda-feira (16), quando o último boletim da Sesab foi divulgado.

Desse total, 10 foram confirmados, 249 foram descartados e 328 aguardam análise laboratorial. Ao todo, 26 municípios da Bahia fizeram notificações oficiais. O diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave.

A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar. Fonte: G1/Ba