Shows, artesanato e gastronomia no Natal na Praça em Itacaré.

Criar o clima na cidade e promover eventos com música, artesanato, coral e gastronomia. Esse é o objetivo do projeto Natal na Praça, que acontecerá de 20 a 22 de dezembro na Praça São Miguel, em Itacaré. As apresentações acontecem a partir das 18 horas e pretende movimentar a cidade nas vésperas do natal. A realização é da Associação de Barraqueiros da Praça São Miguel, com o apoio da Prefeitura de Itacaré.

De acordo com a programação, o projeto Natal na Praça São Miguel começa nesta sexta feira som com a feita de artesanato, praça de alimentação, atividades musicais e espaços para muitas brincadeiras. No sábado o evento vai contar com a apresentação do DJ Luan Bastos e Robson Marques e no domingo a festa continua com a apresentação de coral natalino de projeto social desenvolvido com crianças, além da feira de artesanato e a praça de alimentação.

De acordo com os organizadores, a ideia é de movimentar a cidade nesse período natalino, além de garantir mais opções de lazer e entretenimento para crianças e adultos. O prefeito de Itacaré, parabenizou a iniciativa e garantiu o apoio para o natal seja marcado com muita alegria e o clima de paz, alegria e solidariedade comum nessa época do ano.

LUZES DE NATAL – Paralelo ao Natal da Praça São Miguel, a Prefeitura de Itacaré também colocou iluminação com motivos natalinos em toda a entrada da cidade, na Ladeira Grande e também nas praças. O distrito de Taboquinhas também recebeu um colorido especial, com luzes na entrada e também nas ruas criando o clima natalino na comunidade. Em Taboquinhas também estão previstos eventos no período de natal.