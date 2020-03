Setor funerário se prepara para aumento da demanda em meio à pandemia.

As empresas do setor funerário no Brasil já consideram a possibilidade e se preparam para o aumento da demanda devido aos riscos oferecidos pelo novo coronavírus. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif), as empresas outra preocupação é a contaminação dos funcionários dos estabelecimentos. Por esse motivo o setor elaborou um protocolo de procedimentos visando minimizar o risco de contágio durante as etapas que compõem as atividades como remoção dos mortos, contratação do serviço funerário, preparação dos corpos, homenagens póstumas, sepultamento e cremação.

A Abredif representa mais de 13 mil empresas, que juntas oferecem cerca de 350 mil empregos diretos em todo o país, de acordo com a Agência Brasil.

O presidente da Abredif, Lourival Panhozzi, acredita que as empresas estão preparadas para atender o aumento da demanda. No entanto, Panhozzi destaca que, para evitar problemas, é fundamental a ajuda do Ministério da Saúde, no sentido de transformar em norma geral o protocolo de procedimentos elaborado e enviado à pasta pela entidade.Fonte: Bahia Notícias.