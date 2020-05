Servidores hospitalares de Itacaré recebem capacitação para atuar contra coronavírus.

Preocupada em prestar um atendimento cada vez mais eficiente aos eventuais pacientes vítimas de coronavírus e dentro das normas de segurança exigidas pela Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura de Itacaré realizou o treinamento e a capacitação dos profissionais que atuam na Fundação Hospitalar de Itacaré e também no Hospital Gabriel Mota Barros, em Taboquinhas. Os treinamentos foram ministrados pela equipe do SAMU de Itacaré e tem como objetivo dar mais segurança a equipe de saúde, viabilizando um atendimento especializado aos pacientes e minimizando o risco de infecção entre os profissionais e a comunidade.

Em Itacaré a capacitação foi realizada na última quinta-feira, com o treinamento de Paramentação e Desparamentação para atendimento ao paciente da Covid19. Já em Taboquinhas o trabalho foi desenvolvido na tarde desta segunda-feira, onde foram abordados também temas como paramentação, desparamentação e transporte de pacientes, além de vários outros procedimentos de segurança. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Marília Almeida, esta atividade de qualificação visa dar mais segurança e qualidade ao atendimento.

Logo após o surgimento da pandemia, Itacaré realizou o treinamento dos profissionais que atuam no SAMU. O prefeito Antônio de Anízio reafirmou que o município sai mais uma vez na frente no atendimento e no cuidado com os moradores da cidade e a equipe, de saúde, que já é uma referência em atendimento e agora está ainda mais pronta pra atender os casos na cidade. “Temos tomado todas as medidas para evitar o coronavírus e estamos torcendo para que nada de ruim aconteça no nosso município, mas se forem registrados casos do Covid 19, nossa equipe está preparada e capacitada para agir com segurança, qualificação e os devidos cuidados”, reafirmou o prefeito.

Paralelo a capacitação e qualificação dos profissionais, a Prefeitura de Itacaré já colocou à disposição da comunidade duas ambulâncias, com profissionais treinados, para fazer o transporte das pessoas com sintomas da Covid 19 para as unidades de referência na região. E uma das novidades é que as novas ambulâncias contam com o sistema do envelopamento do seu interior, todo no plástico especial, descartável, que vai garantir muito mais segurança para os pacientes e profissionais de saúde, além de diminuir os discos de contágio da doença.

O envelopamento das ambulâncias, segundo informou o prefeito Antônio de Anízio, visa diminuir os riscos de infecção, propiciando uma higienização mais adequada. Desta forma esse serviço possibilita encaminhar pacientes com Covid 19, confirmados e/ou suspeitos sem expor os profissionais para os riscos de contaminação. “Com esta técnica damos mais segurança a nossa equipe”, complementou o prefeito. O material, após transferir pacientes confirmados, deverá ser descartado e um novo envelopamento será realizado. Para isso a Prefeitura já adquiriu materiais necessários para os envelopamentos.