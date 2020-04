Sem casos de Coronavírus, Prefeitura de Buerarema permite volta de feiras livres e abertura do comércio.

A cidade de Buerarema, no sul da Bahia, não possui nenhum caso de coronavírus. Diante da situação do município, na quinta-feira (2), a prefeitura decretou a retomada de alguns serviços. A partir de sábado (4), as feiras livres estão autorizadas a voltar a funcionar, entretanto, só será permitida a atuação de feirantes locais da cidade. O decreto ainda determina que as barracas, com exceção das que já se encontram fixas no espaço destinado à feira, deverão manter afastamento mínimo de dois metros entre elas.

Os feirantes também devem evitar contato direto com os clientes, os quais devem obedecer, em filas, distância mínima de 1,5 metro entre eles. Já a partir de segunda-feira (6), o comércio local, como lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos, vai ser retomado gradativamente, seguindo horários específicos de atendimento e medidas de prevenção ao coronavírus. *Com informações do G1