Secretário de saúde orienta sair de Ilhéus e ir para sítio ou fazenda.

O secretário de saúde do Estado, Fábio Villas Boas , concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira (15) ao comunicador Vila Nova. Em participação no programa O Tabuleiro, Ilhéus FM 105.9 , ele orientou que a população de Ilhéus, se tiver a possibilidade, saia da zona urbana e vá para sítios ou fazendas.“ Quem tiver família no interior , em fazenda ou sítio, saia de Ilhéus”, disse Ele acrescentou que esta é uma orientação que deve ser estendida a todos que moram em grandes centros. “Quem puder sair dos grandes centros e ficar morando em regiões sem casos, isso ajuda a prevenir novos contágios”, sugeriu.

Fabio disse também que está muito preocupado com a quantidade de casos e o volume crescente na região sul da Bahia e chama atenção para a falta de consciência de moradores de diversos bairros de Ilhéus. Os novos postos de atendimento e UTS’s que estão sendo montadas na Bahia, para atender pacientes em estado grave com a COVID-19, foi pontuada por Villas Boas. Em Ilhéus, existem UTI’s especializadas no Hospital de Ilhéus, Hospital Regional Costa do Cacau e no Centro de Convenções.

Sobre o funcionamento do comércio das cidades, Villas Boas disse que entende as necessidades e respeita a autonomia dos municípios. “ Se a gente conseguir que os comerciantes garantam o funcionamento dos estabelecimentos, seguindo as regras e a lei, com o uso obrigatório da máscara e ir além, doando máscaras para seus clientes, será um passo importante para reverter a restrição de alguns seguimentos em breve”, informou.

Na mesma entrevista, Fábio falou sobre os altos índices de dengue, zika e chikungunya, em todo o Estado. “ Lavem as mãoes , usem máscaras e não deixem água parada”, pediu o secretário. (O Taboleiro)