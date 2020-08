Secretário de Educação da Bahia vistoria áreas para a construção de nova escola em Itacaré.

O Governo da Bahia irá construir uma nova escola em Itacaré, no Sul da Bahia. Neste sábado (29), o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, visitou o município e, juntamente com a engenharia da SEC, percorreu áreas viáveis para a edificação da nova unidade escolar.

Também no município, o gestor fez uma visita técnica ao Colégio Estadual Aurelino Leal e falou sobre o novo investimento para a comunidade escolar de Itacaré. “Esta nossa escola aqui é muito bonita, tem um prédio antigo conservado, mas é pequeno para aquilo que a gente entende como estrutura escolar adequada. Então, seguimos com o compromisso do governador Rui Costa para a construção de 60 novas escolas na Bahia e vamos entregar uma unidade do tamanho e porte que Itacaré merece”, destacou o gestor estadual que, em seguida, percorreu os terrenos, ao lado da diretora do Aurelino Leal, Juliana Delmont, e da secretária municipal da Educação, Eliane Camargo.

A diretora Juliana Delmont comentou sobre a visita do secretário à escola. “A vinda dele aqui foi um presente para a comunidade escolar e saber que a gente vai ganhar uma escola nova, de porte de Ensino Médio, é uma grande alegria. A nossa escola é muito aconchegante, bem cuidada, mas é pequena, não demanda o que os jovens de hoje precisam. Então, esta escola nova que vai chegar será um marco para Itacaré”.

Os terrenos vistoriados têm, cada um, uma área média estimada em 8 mil m2, e apresentam características favoráveis para a edificação de um colégio, devido a sua área plana e a proximidade com a comunidade.