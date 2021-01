Secretaria Municipal de Saúde emite nota sobre reportagem do aumento de casos de Coronavírus em Itacaré.

A Secretaria de Saúde do Município de Itacaré, por meio desta nota, vem esclarecer que as informações divulgadas na mídia televisiva relatando o aumento de casos positivos, que saíram de 416 casos para 612, não retratam o número de casos ativos atual. Esses dados foram obtidos com base nos últimos 15 dias antes do período festivo.

Nas duas últimas semanas epidemiológicas houve aumento no número de pessoas sintomáticas no município nos quais foram realizadas 166 exames tipo RT-PCR e encaminhados ao laboratório central –LACEN. Destes, no último final de semana recebemos 96 resultados, sendo 78 positivos. Uma média de 80% dos exames recebidos sendo positivados.

Devido ao aumento de casos e grande quantidade de exames recebidos de toda a Bahia o LACEN vem atrasando a liberação dos resultados, o que implica diretamente em nossos índices, pois, quando o resultado é liberado, alguns pacientes já se encontram de alta e não entram nos dados CONFIRMADOS ATIVOS, apenas nos CONFIRMADOS CURADOS.

De acordo com o último boletim divulgado, temos 824 casos confirmados, 798 curados e 10 casos ativos, sendo 5 internamentos hospitalares, 16 óbitos e 70 exames aguardando resultado.

A Secretaria de Saúde segue trabalhando de forma eficaz, transparente e concisa na captação e investigação dos casos, monitoramento e assistência, além de garantir informação a toda a população com uma equipe técnica capacitada e preparada para uma resposta rápida a qualquer eventualidade.

Salientamos que o governo municipal, em conjunto com as demais secretarias, vem adotando ações multidisciplinares a fim de minimizar a proliferação do vírus, reduzir os índices de casos graves, orientando e fiscalizando os protocolos sanitários além de orientar e informar a população sobre a atual situação do município.

Solicitamos a todos, munícipes e turistas, que atentem ao uso correto da máscara cobrindo nariz e boca, higienização das mãos com água e sabão ou utilização de álcool gel, evite aglomerações e em caso de sintomas além de fazer isolamento domiciliar conforme preconiza o Ministério da Saúde, entre em contato com o CENTRO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAL, através do telefone 99995-7568.

Itacaré, 06 de janeiro de 2021.

MARÍLIA GOMES ALMEIDA

Secretária Municipal de Saúde